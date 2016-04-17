Степанакерт, 17 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обвинили друг друга в нарушении режима перемирия в зоне конфликта. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают военные ведомства Армении, Азербайджана и Нагорно-Карабахской республики.

Поединок на дубинах (фрагмент). Франсиско Гойя. 1823

Министерство обороны Армении сообщает о том, что в ночь на 17 апреля азербайджанская сторона 5 раз открывала беспорядочный огонь из стрелкового оружия по армянским позициям на северо-востоке страны.

«Помимо стрелкового оружия противник применил также гранатомет АГС-17», — сообщили в Минобороны Армении.

Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики сообщает, что азербайджанская сторона нарушает режим перемирия и в ночь на 17 апреля обстрелы производились по всей линии фронта. Обстрел велся из стрелкового орудия, а на северо-восточном направлении (Мартакерт) применялись минометы калибров 60 и 82 миллиметра и гранатомет АГС-17.

«В целом азербайджанская сторона в указанный период 65 раз нарушила режим прекращения огня», — сообщает Минобороны НКР.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что армянская сторона 116 раз за сутки нарушила режим перемирия. В ответ азербайджанские вооруженные силы нанесли 124 ответных удара.