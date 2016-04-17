Нейпьидо, 17 апреля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Новый президент Мьянмы Тхин Чжо выпустил на свободу ещё 83 политических заключенных. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Reuters.

Прогулка заключённых (фрагмент). Винсент Ван Гог. 1890

Сообщается, что среди освобожденных политзаключенных — четыре журналиста и главный редактор газеты Unity Journal, которые были приговоренные к десяти годам каторжных работ.

Напомним, с 1 апреля текущего года правительство Национальной лиги за демократию амнистировало уже 282 политзаключенных.

Как ранее сообщало иа регнум, Тхин Чжо стал первым президентом Мьянмы (Бирмы) не из числа генералитета впервые после военного переворота 1962 года. Про Тхин Чджо известно, что он университетский профессор, писатель и близкий друг лидера Национальной лиги за демократию (НЛД), нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.

Напомним, в Мьянме по результатам всеобщих выборов сформировано первое демократическое правительство. Национальная лига за демократию, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, завоевала большинство голосов в обеих палатах парламента. Имея 329 мест в парламенте, она имеет возможность назначать правительство и президента страны.

Именно Сан Су Чжи была инициатором освобождения заключенных. В конце марта этого года она была утверждена парламентом сразу в четырех министерских должностях в составе нового кабинета министров.