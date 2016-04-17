Киев, 17 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Украинские общеобразовательные школы перейдут на 12-летнюю систему обучения. Это будет соответствовать «европейским ценностям» Украины. Об этом заявила новый министр образования Украины Лилия Гриневич в интервью изданию «Зеркало недели», которое опубликовано сегодня, 17 апреля.

Воскресное чтение в сельской школе (фрагмент). Николай Богданов-Бельский. 1895

Журналисты спросили Гриневич, какие из предстоящих реформ будут непопулярны в украинском обществе. Министр заявила, что её ведомство должно будет объяснить украинцам, что такое 12-летняя школа и почему в Европейском Союзе до 18 лет человек обязательно получает школьное образование.

Гриневич также добавила, что предстоит «диверсифицировать эти возможности для человека», так, чтобы в течение трехлетнего старшего профильного образования гражданин получить профессию.

«Так устроено образование в Европейском Союзе, потому что это позволяет подготовить детей, подростков к жизни в обществе», — отметила министр.

Кроме того, Гриневич затронула тему оптимизации сельских школ, в которых учится менее 25 школьников. Напомним, МВФ требует закрыть порядка 800 сельских школ. Гриневич заявила, что её во время принятия бюджета удалось настоять, чтобы оптимизация не касалась начальных школ.