Южно-Сахалинск, 17 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Работникам рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан (Сахалинская область) выплатили задолженности по зарплате. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Продажа рыбы на корнуэльском берегу. Станхор Александр Форбс. 1885

Напомним, бывшие сотрудники ЗАО «Рыбокомбинат Островной» сообщили президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» о вопиющих случаях нарушения трудового законодательства.

Администрация «Островного» обманов заманила на работу несколько сотен людей из разных регионов России, обещав из высокие зарплаты, проживание рядом с местом работы и питание.

На месте оказалось, что жить работникам пришлось в полуразрушенном общежитии без окон и горячей воды, за проживание в котором у них отчисляли средства из зарплаты. Питаться работникам пришлось тухлой рыбой, являющейся отходом производства рыбокомбината. Зарплату им также не выплатили. Покинуть остров у людей не было никакой возможности, так как не было средств на поездку, кроме того, корабль с Шикотана ходил только раз в месяц.

Сотрудники рыбокомбината обращались в прокуратуру, но надзорное ведомство вообще не обращало на них внимание.

Только вмешательство президента позволило разобраться в этом вопиющем деле. Накануне на остров прибыла делегация в составе заместителя генерального прокурора России Юрия Гулягина, прокурор Сахалинской области Николай Рябов и губернатор региона.

Информация о возбуждении уголовных дел пока не поступала.