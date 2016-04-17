Донецк, 17 апреля, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины минувшей ночью произвели обстрелы пригородов Донецка, Горловки и Ясиноватой. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Донецкое агентство новостей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Сообщается, что обстрелы со стороны ВСУ начались накануне около 20:00 по местному времени и завершились к 01:00 сегодняшнего дня. Под огнем ВСУ оказались следующие населенный пункты: Трудовские, Веселое, Жабичево, Спартак, Зайцево, а также район бывшего Донецкого аэропорта, «Вольво-центр» и ясиноватский блокпост.

В общей сложности ВСУ выпустили по этим населенным пунктам 150 минометных снарядов. Из них 77 мин калибра 82 миллиметра и 63 мины калибра 120 миллиметров.

По данным донецких силовиков. наряду с минометами ВСУ во время обстрела применяли зенитный установки, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Известно, что ВСУ вели обстрел со своих позиций, расположенных в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Опытное, Бахмутка, Жованка и шахта Бутовская

Сведения о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняются.