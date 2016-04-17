Доха, 17 апреля, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Стали известный сроки на которые может быть введено ограничение на уровень добычи нефти. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на проект соглашения нефтедобывающих стран, который может быть подписан сегодня в Дохе (Катар).

Richard Masoner Добыча нефти

Согласно этим данным, заморозка добычи нефти на уровне января 2016 года может продлится до 1 октября текущего года. Затем состоится новая встреча нефтедобывающих стран, на которой они обсудят результаты борьбы с низкими ценами на нефть.

По предварительным данным такая встреча может пройти в России.

Напомним, накануне в Дохе представители Российской Федерации, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы договорились, что для поддержки мировых цен на нефть добычу черного золота необходимо заморозить на уровне января 2016 года. При этом стороны подчеркнули, что заключать такое соглашение можно только при условии, что все нефтедобывающие страны присоединятся к нему.

Основная встреча всех нефтедобывающих стран состоится в Дохе сегодня. После нее станет понятно, будет ли заключено это соглашение.