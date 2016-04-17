Сана, 17 апреля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Аден» в одноименном йеменском городе прогремел взрыв. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Michael Deal Взрыв

Сообщается, что два заминированных автомобиля взорвались у выхода для пассажиров на посадку. По предварительным данным погибли четверо солдат. другие подробности не сообщаются.

В Йемене, беднейшей стране арабского мира, с 2014 года идет гражданская война. Племена хуситов при помощи свергнутого в 2011 г. президента Али Салеха изгнали правительство Хади из столицы — Саны. В марте 2015 года в конфликт вмешалась военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, добивающаяся восстановления прежнего статус-кво.