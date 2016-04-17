Кито, 17 апреля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Мощное землетрясение в Эквадоре магнитудой 7,8 балла унесло жизни по меньшей мере 28 человек. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Траур

По данным Геологической службы США (USGS) подземные толчки произошли сегодня ночью в 2:58 мск.

Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Педерналес на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в районах Рисаральде, Валье-дель-Каука, Нариньо, Каука и Киндио. Угрозы цунами нет.

По данным властей 16 человек погибли в городе Портовьехо, десять — в городе Манта. Кроме того, погибли два жителя провинции Гуаяс.

Столица Эквадора город Кито был частично обесточен. На данный момент электроснабжение восстановлено.