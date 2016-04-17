Барнаул, 17 апреля, 2016, 07:31 — ИА Регнум.



ИА «Амител» Тигр по кличке Лотос, напавший на девочку в Барнаульском зоопарке

О комендантском часе не для тигров

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в связи с ЧП в барнаульском зоопарке призвал родителей повнимательнее относиться к своим детям и напомнил, что «закон о комендантском часе не для тигров издавали», — об этом 14 апреля сообщает ИА «Амител» со ссылкой на блог главы края. Глава края напомнил, что история с нападением тигра на 13-летнюю девочку привела к попаданию края в топ федеральных новостей. «Такая слава региону ни к чему», — подчеркнул Карлин. Также он поблагодарил медиков, которые сумели оперативно и квалифицированно оказать пострадавшей помощь и «сделали максимум возможного, чтобы пострадавшая от лап тигра девочка не стала инвалидом».

Помимо этого, губернатор акцентировал внимание на том, что факт проникновения подростков на закрытую территорию зоопарка будет подвергнут тщательной следственной оценке.

«Не нужно говорить о том, что нынешнее «поколение селфи» рано взрослеет и не прислушивается к советам родителей. Прислушиваются. Слышат. Просто сами родители где-то демонстрируют гиперопеку, а где-то самоустраняются», — сожалеет глава Алтайского края.

Нормативы ГТО сдадут школьники и студенты

О внедрении в Алтайском крае нормативов добровольного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 14 апреля сообщает газета «Алтайская правда». Сдавать нормы ГТО можно с шести лет. Первый вице-губернатор Сергей Локтев, напомнил, что комплекс предусматривает подготовку и выполнение нормативов по трём уровням сложности.

«В прошедшем году в пилотном режиме были проведены мероприятия по выполнению нормативов. Во всех городах и районах прошла декада ГТО для 13 тысяч детей и подростков. С текущего года нормативы комплекса выполняют только учащиеся, в следующем году — вся остальная часть населения края», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Алтайском крае создали три центра тестирования — в Барнауле, Бийске и Заринске. На их оснащение из федерального и краевого бюджетов выделили более 2,3 млн рублей. На эти средства закупили компьютерное оборудование и спортивный инвентарь. В районах создали 69 центров тестирования. Начала функционировать единая информационная система АИС ГТО. Сейчас в ней зарегистрировали более 36 тысяч жителей края, это второй показатель в Сибири.

В городах и районах края сейчас идёт работа по обеспечению центров тестирования техническими средствами и квалифицированными кадрами, подготовка волонтеров и судей по видам тестов. Сергей Локтев обратил внимание руководителей органов местного самоуправления на публичность и торжественность при проведении тестирования населения на нормы ГТО.

«И еще главное, чтобы для госслужащих в 2017 году ГТО не стало обязаловкой», — предостерег первый вице-губернатор. Того же мнения мастер спорта международного класса, посол ГТО Сергей Хорохордин: «Цель ставится не обязать всех сдавать нормативы, а чтобы у нас была спортивная страна».

О качестве дорог в Барнауле

Барнаул занял 28 строчку из 117-ти в рейтинге качества дорог, который составил Общероссийский народный фронт (ОНФ), — об этом 13 апреля сообщает ИА «ПолитСибру».

«Гарантийный срок на ремонт дорожного покрытия в Барнауле составляет 5 лет. Участки дорог, ремонтные работы на которых проводились 4−5 лет назад, находятся в целом в неплохом состоянии, что говорит о том, что дороги в Барнауле ремонтировать умеют. А вот о содержание дорог хорошего сказать нечего — обслуживание гарантийных участков практически не производится. А за примерами ходить далеко не нужно — ямы встречаются на центральных улицах города», — отмечают активисты ОНФ.

Среди сибирских городов Барнаул обошли лишь Абакан, Горно-Алтайск, Кызыл и Бийск. В то же время в рейтинге столица Алтайского края опередила такие сибирские города как Иркутск, Улан-Удэ, Омск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск и Томск.

Госзакупки и «родственная фирма»

Депутаты Алтайского Заксобрания Роман Трепаков и Александр Молотов распространяют в соцсетях и СМИ обращение, подписанное руководителями строительных организаций края, в котором те жалуются на ограничение доступа к госзакупкам. Об этой истории 12 апреля сообщает ИА «Банкфакс».

Строители утверждают, что лоты по газификации и водоснабжению намеренно укрупняются и «подгоняются» под одну компанию — «Газпром газораспределение Барнаул». Система госзакупок действительно оставляет желать лучшего и часто становится поводом для разбирательств в УФАС, а в последнее время еще и на площадке ОНФ. Тем не менее, по мнению «Банкфакса», очевидная личная заинтересованность депутата Трепакова, как руководителя строительной компании, доведенная до масштабов отрасли в целом, заставляет подойти к шумихе критически.

«Под письмом стоят подписи руководителей ООО «Стройуниверсалсервис» Юрия Дудника, ООО «Алтайэнергоконсалтинг» Михаила Пробста, ООО «Спецстроймонтаж» Дениса Каргатьева, ООО «Строймонтажинвест» Александра Кудрявцева и ООО «Строй-Мастер» Александра Трепакова — отца Романа Трепакова. Что интересно, последние не скрывают родственной связи, однако г-н Трепаков утверждает, что действует в интересах всего строительного бизнеса. Подписанты указывают, что Главстрой чинит им препятствия, устанавливая неадекватные требования к потенциальным претендентам на исполнение госконтрактов», — пишет ИА «Банкфакс».

Интересно и то, что четыре подписанта практически не исполняли контракты, связанные со строительством сетей газо‑ и водоснабжения. Исключения составляют аукционы стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.

Предвыборная разминка

ИА «ПолитСибРу» 12 апреля подготовил опрос, в котором рассказало, что происходит на политическом поле Алтайского края за три месяца до начала предвыборной гонки.

«На предварительное голосование «Единой России» заявились несколько представителей оппозиции. Сначала о своем решении сообщили барнаульские депутаты Анатолий Вытоптов (РПР-ПАРНАС) и Дмитрий Аганов («Справедливая Россия»). Затем документы для участия подал депутат Алтайского Заксобрания справедливоросс Алексей Разин и барнаульский коммунист Антон Васильев. Все они уточнили, что расстались с коллегами друзьями, но понятно, что особого восторга от таких решений депутатов ни эсеры, ни коммунисты не испытали», — пишет «ПолитСибРу».

Алтайские коммунисты в начале марта представили четырех кандидатов в Госдуму. Ими стали Сергей Юрченко (Рубцовский одномандатный округ), Нина Останина (Бийский одномандатный округ), Андрей Сартаков (Барнаульский одномандатный округ), Петр Понарин (Славгородский одномандатный округ). «Никто не будет голосовать за «Единую Россию», потому что в холодильнике пусто. Народ понимает, что к чему и сделает правильный выбор», — уверенно заявил Юрченко.

По данным «ПолитСибРу», в отличие от других партий в ЛДПР пока не проявляет явной предвыборной активности. «Жириновцы» пока работают на узнаваемость. Билборды и интернет-реклама мелькают во всех городах Сибири. Лидеры алтайских отделений партий «Яблоко» Александр Гончаренко и РПР-ПАРНАС Геннадий Шейда подписали соглашение о консолидации сил на предстоящих выборах в Алтайское Заксобрание. На федеральном уровне партии так и не договорились о сотрудничестве, так что консолидацию в Алтайском крае можно считать исключительным случаем, — считают в «ПолитСибРу».

Издание отмечает также, что участниками думских праймериз стали статусные фигуры краевой власти: своем желании представлять регион в нижней палате парламента заявили спикер Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Иван Лоор и вице-губернатор Даниил Бессарабов. Лоор усилил состав участников праймериз по Славгородскому округу и стал среди них явным лидером, а Бессарабов выдвинулся по Барнаульскому округу.

Позднее выяснилось, что депутат Алтайского Заксобрания Александр Лазарев, тоже выдвинувшийся в Госдуму по по этому округу, заявил о своей поддержку вице-губернатору Бессарабову. 16 апреля ИА «ПолитСибРу» проинформировало также, что во время дебатов в рамках праймериз «Единой России» в Белокурихе неожиданное заявление сделал еще один кандидат по этому округу — заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. «Я пошел на думские праймериз, чтобы кандидаты меня услышали, сам бы я хотел быть депутатом АКЗС. Быть депутатом, представляющим интересы наших курортов», — сказал Акимов.

Алтайские депутаты Госдумы стали богаче

Altapress.ru обнародовал доходы депутатов Госдумы РФ от Алтайского края за 2015 год: выборку из общего списка сайт опубликовал 17 апреля.

«Судя по этим данным, практически все депутаты (если учитывать еще и доходы их «вторых половин») заработали в кризисный год больше, чем годом ранее. Единственный депутат, чья семья обеднела за 2015-й, оказался представитель ЛДПР Владимир Семенов», — пишет ИД «Алтапресс».

Единоросс Николай Герасименко заработал в 2015 году 6,164 миллиона рублей. Если сравнивать с отчетом по доходам, который был показан год назад, то денежный доход за кризисный 2015 год у обоих подрос. Николай Герасименко заработал на 400 тысяч больше, а его жена — более чем на миллион рублей больше, — отмечает издание. Коммунист Михаил Заполев задекларировал доход в 5,495 миллиона рублей. По сравнению с декларацией, поданной год назад, депутат увеличил свой денежный доход на миллион рублей, а его супруга — на сто с лишним тысяч.

Зампред Госдумы, член фракции ЕР Сергей Неверов заработал в 2015 году 4,752 миллиона рублей. Год назад г-н Неверов декларировал доходы за 2014-й, тогда в он показал, что зарабатывал меньше почти на миллион рублей, а жена по прошлой декларации заработал на 35 миллионов меньше, чем в 2015-м.

Самым богатым депутатом от нашего края, судя по декларации, опять стал Александр Прокопьев. Правда, его доход за год сократился — с почти 93 миллионов до 85,534. Но, по сравнению с доходом 2014 года, совокупный доход супругов за 2015 год вырос практически на миллион рублей. Справедливоросс Александр Терентьев заработал в 2015 году 5,735 миллиона рублей (год назад было чуть меньше 5,5 миллиона).

Коммунист Сергей Юрченко в ушедшем году заработал 4,95 миллиона рублей (год назад — 4 миллиона).

Единственный депутат, чья семья обеднела за 2015-й, оказался представитель ЛДПР Владимир Семенов. Он заработал в прошлом году 5,668 миллиона рублей, год назад он декларировал 6,257 миллиона.

В ИД «Алтапресс» подсчитали также, что топ-10 богатейших депутатов Госдумы в 2015 году возглавил Леонид Симановский (ЕР). Его доход составил 907,6 млн руб. В 2014 году он заработал только 353,7 млн. Издательство напоминает, что до своего избрания в Госдуму Симановский был председателем совета директоров газовой компании НОВАТЭК. Кроме того, он входит в рейтинг Forbes, который оценивает состояние Симановского в $950 млн.

Кстати, в десятку самых богатых депутатов вошел и выходец из Алтайскго края — Михаил Слепенчук. Еединоросс Слипенчук заработал 294,4 млн руб. против 868,3 млн год назад. При этом земельных участков сельхозназначения у Слипенчука огромное количество — более 350.

Центр гемодиализа построят в Рубцовске

В Алтайском крае появится еще один центр гемодиализа — его построят в Рубцовске, — об этом 12 апреля сообщают «Вести-Алтай».

Сегодня на Алтае уже есть два таких центра — в Бийске и Барнауле, но оба загружены до предела. «До сентября 2014 года в Алтайском крае была очередь — около 200 желающих попасть на гемодиализ. У кого была возможность — по три раза в неделю ездили в Горно-Алтайск», — отмечают «Вести».

В администрации Алтайского края было принято решение открыть лечебное учреждение на основе частно-государственного партнёрства. Регион выделил земельный участок и обеспечил доступ к инженерным сетям, а инвестор — производитель диализного оборудования немецкая компания «Би Браун» — вложила более 220 млн рублей в строительство центра и его оснащение. Алтайские тележурналисты отмечают также, что по такому же принципу в Барнауле построят реабилитационный центр для пациентов федерального центра травмотологии. Переговоры с инвестором идут полным ходом и место строительства определено — это территория нагорного медицинского кластера.

Юбилей академика Геннадия Саковича

13 апреля выдающийся российский учёный, академик, почётный гражданин Алтайского края Геннадий Сакович отметил свое 85-летие. Сюжет об этом 14 апреля подготовили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Даже в свой день рождения ученый проводил эксперименты в лабораториях. Привычка работать без выходных появилась в 1984 году, когда ученый возглавил ведущий центр ракетно-космической отрасли ФНПЦ «Алтай».

Многие его разработки являются перспективными образцами вооружений и до сих находятся под грифом «секретно».Достижения на мирном поприще в качестве научного руководителя академического института проблем химико-энергетических технологий не менее масштабны. Это новые источники энергии и материалы, полученные с применением био‑ и нанотехнологий.

Президент страны Владимир Путин дважды награждал Геннадия Саковича орденом «За заслуги перед Отечеством», отмечая работу над ракетным комплексом «Булава» и исследования учёного в области создания новых высокоэнергетических материалов.

Обь проснулась

Нынешний ранний ледоход на Оби прошел быстро и вполне терпимо, — об этом 15 апреля пишет корреспондент газеты «Каменске известия» («КИ») Наталья Морозова.

По ее словам, в Камне-на-Оби первые подвижки льда были отмечены 8 и 9 апреля. «Настоящий ледоход начался 11 апреля в 2 часа 30 минут ночи. Вода активно поднималась, неся бурным потоком плотный лед, мусор с берегов, деревья, бревна», — пишет корреспондент «КИ».

Как отметил руководитель Каменского участка ГИМС Владимир Морозов, в этом году скорость ледохода была 6−7 км/ч, что значительно быстрее прошлогодней. Поэтому мощный поток быстро продавил затор в районе Духовой. Затем к нам пошла волна после прорвавшихся заторов в Тальменке и Шелаболихе. Образовался затор в районе Соколово. На 00 часов 12 апреля уровень воды в черте города был зафиксирован 695 см (при критической 700 см). К утру затор открылся и уровень Оби упал на 20 см. И постепенно продолжает снижаться.

На уроки — по половому признаку

В Бийске вводят раздельное обучение мальчиков и девочек: с такой идеей выступила средняя общеобразовательная школа № 20. Статью 13 апреля опубликовал «Московский комсомолец» на Алтае.

«Руководство учреждения предлагает со следующего учебного года развести девочек и мальчиков по разным классам. Эксперимент начнут в двух первых классах из четырех набираемых. Так педагоги хотят избавиться от ситуации, когда гендерные различия в общении между подростками стираются: девочки более агрессивны, а мальчики стали утрачивать культуру общения с противоположным полом», — пишет «МК».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 20 Бийска Татьяна Цветкова пояснила, прежде чем принимать решение, педагоги познакомились с опытом коллег из Красноярска и Санкт-Петербурга. «Они давно внедрили у себя этот гендерный подход, и он показал обнадеживающие результаты. Физическое самочувствие детей, которые учатся раздельно, намного лучше здоровья тех, кто находится вместе. Результаты учебной деятельности тоже выше, потому что и умственное, и физическое развитие мальчиков и девочек существенно различается», — пояснила Татьяна Цветкова.

Между тем, «МК» приводит и мнение психолога Екатерины Распоповой, которая выступает против раздельного обучения. «Сторонники раздельного обучения ратуют за воспитание в детях традиционных «мужских» и «женских» качеств. И это, на первый взгляд, неплохо. Однако такой подход в условиях современного общества весьма односторонний. Представьте нежную и ласковую, тихую девочку, которую воспитали в лучших традициях домостроя, которая не умеет постоять за себя в конфликте на работе. Или брутального крутого мальчика, которого научили никогда не плакать. Он может стать успешным бизнесменом, но вряд ли с ним будет легко его жене и детям», — отмечает психолог.

«Шукшинские дни на Алтае» и Шукшин на купюрах

С 19 по 24 июля в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Сростках и Быстром Истоке пройдет фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, — об этом 11 апреля сообщил официальный сайт Алтайского края.

«В этом году мы традиционно немного меняем формат. Первую и финальную точку делаем в «народном формате» на площадках, куда не нужно покупать билеты. Открытие фестиваля пройдет 19 июля у памятника Василия Шукшина. Финальной точкой станет гора Пикет. Закрытие фестиваля намечено на 12 часов дня 23 июля», — пояснила начальник управления по культуре и архивному делу Алтайского края Елена Безрукова.

Памятник актеру, режиссеру и писателю Василию Шукшину, расположенный на горе Пикет в селе Сростки, как символ Алтайского края мог бы быть изображен на одной из новых купюр, которые Центробанк РФ планирует выпустить в оборот в 2017 году. Такое мнение 14 апреля в беседе с корреспондентом ТАСС высказал губернатор региона Александр Карлин.

«Алтайский край и его виды могли бы присутствовать на новых купюрах. Наш регион очень разнообразен — от видов города-курорта федерального значения Белокуриха до степей, вариантов очень много. На мой взгляд, очень интересна шукшинская тема — памятник Шукшину на горе Пикет в селе Сростки, на его родине», — считает глава региона.