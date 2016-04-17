Вашингтон, 17 апреля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Российские нефтяники укрепляют свое влияние на индийском рынке черного золота, об этом говорят планы «Роснефти» начать в 2016 году экспорт на нефтеперерабатывающий завод индийской компании Essar Oil в городе Вадинар, сообщил The Wall Street Journal в субботу, 16 апреля.

kremlin.ru Владимир Путин и индийские лидеры

Российская нефтегазовая корпорация «Роснефть» приобрела 49% акций Essar Oil. Так, РФ будет экспортировать в Индию около 5% всей поставляемой в страну нефти, то есть российские поставщики по этому показателю сравняются с иранскими. Однако лидером по продажам топлива в этом регионе мире все еще остается Саудовская Аравия.

Благодаря новым поставкам в Индию российские производители нефти намерены стать ключевым поставщиком углеводородного топлива в эту страну. Как пишет Wall Street Journal, эти поставки дадут России небольшой, но весьма важный со стратегической точки зрения плацдарм на нефтяном рынке, становящийся одним из важнейших в мире.

К 2014 году продажи российского черного золота в Индию поднимутся с сегодняшних 4 млн баррелей в сутки до 7,2 млн баррелей в сутки, отмечается в прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА).