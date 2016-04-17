Москва, 17 апреля, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Обычно прогнозы аналитиков относительно кризисов в России оказываются более пессимистичными, чем есть на самом деле: сложная экономическая ситуация в стране в большинстве случаев проходит быстрее. С таким заявление 16 апреля выступил декан экономического факультета МГУ, научный руководитель Института национальных проектов Александр Аузан в программе «Право знать!» на телеканале ТВЦ.

Девятый вал. Иван Айвазовсикий. 1850

По словам Аузана, кризис в России пройдет, тем более что, по опыту предыдущих лет, всегда кризисные ситуации проходили быстрее, чем прогнозировали экономисты и политики.

«Кризис 1998—1999 годов, который считали многолетним, закончился за полгода. Кризис 2008—2009 уже в середине 2009 года купировался», — привел примеры эксперт.

Он объяснил соответствующее явление с культурно-психологической точки зрения. Дело в том, сказал Александр Аузан, что жители России — нетерпеливые люди, которым в какой-то момент, несмотря на сложную экономическую ситуацию, надоедает беречь деньги и они начинают тратить сбережения так, будто кризиса нет вовсе. В итоге сбережения превращаются в спрос, начинается оживление, подытожил аналитик.

Он также обозначил сегодняшний главный вопрос для экономики России в кризис. По словам Аузана, важно, в первую очередь, определить цель, а потом уже говорить об инвестициях.