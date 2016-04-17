Линкольн, США, 17 апреля, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Пастафарианство, Церковь Летающего Макаронного Монстра, не признали одной из религий в американском штате Небраска, соответствующее решение принял суд этого штата, сообщает Religion News.

Joe Mabel Летающий макаронный монстр в Сиэтле, США

Дело в том, что один из заключенных штата пожаловался на то, что не может совершать религиозные обряды Церкви Летающего Макаронного Монстра наравне с другими заключенными. Иск был подан в суд. Однако, согласно вердикту судьи, пастафарианство — сатира, а не религия, поэтому признана религиозной школой быть не может.

Напомним, что в 2005 году Бобби Хендерсон основал пастафарианство, протестуя таким образом против решения департамента образования штата Канзас, в соответствии с которым в школьный курс должны были ввести концепцию разумного замысла как альтернативу эволюционному учению. Первыми последователями были пираты, говорит учение ЛЛМ. По завершению праведной жизни пастафарианцы попадают на «фабрику стриптиза и в пивной вулкан». Так, активист заявил, что верит в Летающего Макаронного Монстра и хочет, чтобы эту веру изучали в американских школах.