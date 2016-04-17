Вашингтон, 17 апреля, 2016, 05:00 — ИА Регнум. В субботу, 16 апреля, представитель командования ВС США в Европе Дэнни Хернандес заявил, что российский самолет Су-27 пролетел в 15 метрах от американского воздушного судна RC-135, находившегося с разведывательными целями в Балтийском море. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает CNN.

Александр Бельтюков Су-24

Представитель командования заявил, что считает маневр Су-27 «агрессивным» и сказал, что так российский самолет перехватил американский «небезопасным и непрофессиональным» образом. По словам Хернандеса, инцидент произошел в минувший четверг, 14 апреля.

Дэнни Хернандес отметил, что такие действия одного пилота могли стать причиной напряженных отношений в отношении между США и Россией. При этом спикер отметил, что американский самолет не залетал на российскую территорию.

Напомним, ранее американское командование в Европе сообщало, что российские самолеты на протяжении двух дней совершают полеты в непосредственной близости к эсминцу Donald Cook, находящийся на учениях в международных водах Балтийского моря. В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков объяснил, что российские летчики совершили отворот от корабля США с соблюдением всех мер безопасности.