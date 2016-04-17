Эссен , Германия, 17 апреля, 2016, 04:20 — ИА Регнум. В субботу, 16 апреля, в немецком городе Эссен в индийской общине, где проходила свадьба, прогремел взрыв. В результате ЧП несколько человек получили серьезные ранения, двое из них — в критическом состоянии, сообщает Spiegel.

Natesh Ramasamy Индийская свадьба

Пострадавшие были госпитализированы в срочном порядке. За их жизни борются врачи. Взрыв произошел в 20:00 по московскому времени в здании молельни, в которой проходила свадебная церемония. Помещение сильно пострадало, взрывной волной были разбиты окна молельни.

По словам очевидцев, в помещение зашел неизвестный человек и бросил взрывное устройство, после чего скрылся. Личность его пока не установлена, так как он был в маске.

Однако полиция в настоящее время занимается этим вопросом. Благодаря свидетельствам очевидцев, правоохранителям удалось задержать черный внедорожник, похожий по описанию на тот, что видели незадолго до взрыва возле храма. В машине находилось три человека, все они задержаны.

Как рассказали свидетели происшествия, от большего числа жертв людей уберегла лишь случайность, так как если бы злоумышленник зашел хотя бы минутой раньше, то пострадать могли многие. Всего на свадьбе присутствовало более 200 человек, в том числе дети.