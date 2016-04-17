Шайенн, США, 17 апреля, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Тед Круз, один из кандидатов на пост главы США от Республиканской парии и сенатор от штата Техас, набрал 14 делегатских голосов, максимум, в Штате Вайоминг. Таким образом Круг значительно сократил отставание от республиканского лидера на праймериз миллиардера Дональда Трампа. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противники дышат в спину Трампу

В Республиканской парии выбор главного кандидата в президенты осуществляется на партийном съезде. В марте за сенатора Тахаса свои голоса отдали девять делегатов, за Трампа — 1 голос, за Марко Рубио — тоже 1, и один делегат решил воздержаться. В этом месяце все 14 однопартийцев проголосовали за Круза.

Отметим, что на национальном съезде представителей Республиканской партии США, который пройдет с 18 по 21 июля в Кливлинде, будут принимать участие в общей сложности 29 делегатов. На этом мероприятии будет оглашено имя кандидата на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев.

При этом в настоящее время в активе Теда Круза есть 545 голосов, у Дональда Трампа — 743 голоса. Однако так как в ходе актуальной избирательной кампании делегатские голоса от Вайоминга распределяются по непростой схеме, большая часть избирателей может принять решение относительно того, какого претендента поддержать по результатам внутрипартийного голосования, несмотря на мнение избирателей в штате.