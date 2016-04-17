Лондон, 17 апреля, 2016, 03:26 — ИА Регнум. В субботу, 16 апреля, в самом сердце Лондона десятки тысяч жителей Великобритании собрались на митинг против политики сокращения расходов в организациях госсектора, которая проводится властями страны. Об этом сообщает газета Evening Standard.

David Holt Протесты в Лондоне

По информации издания, не считая жителей столицы, со всех уголков страны прибыли граждане Соединенного Королевства. В мероприятии приняли участие, по разным данным, от 50 до 150 тыс. человек. «Зеленые», врачи, борцы за мир и против бедности, представители профсоюзов учителей и многие другие — все они выступили против политики экономии страны.

Главными требованиями митингующих стало решение таких важных вопросов, как строительство социального и доступного жилья, охрана здоровья, образование, безработица. Помимо этого, протестующие выступили за отставку премьер-министра страны Дэвида Кэмерона и всего действующего правительства.

Надо отметить, что именно «панамское досье» вызвало у собравшихся наиболее сильное возмущение. Это дело, вероятно, могло стать последней каплей в и без того почти переполненной чаше народного терпения. Так, активисты требовали справедливо взывать налоги с богатых и корпораций.