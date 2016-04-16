Москва, 17 апреля, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Информация издания РБК по поводу заявления официального представителя МИД Марии Захаровой о визите японского премьер-министра в Россию оказалась недостоверной. С опровержением соответствующих данных выступила сама Захарова, сообщив об этом вечером 16 апреля на своей странице в Facebook.

kremlin.ru Прошедший визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию

Как написала директор департамента информации и печати МИД РФ, в течение дня несколько человек сообщили ей об имеющейся в СМИ информации о заявлениях по поводу визита премьер-министра Японии от имени Марии Захаровой. Она подчеркнула, что никаких заявлений не делала.

«Начали искать первоисточник «нетленки». Нашли — оказалось, статья без подписи была опубликована на сайте РБК. Позвонила. Сознались, извинились, исправили», — отметила представитель ведомства. При этом она также попросила гендиректора РБК повысить уровень дисциплины в издании в виду ряда аналогичных случаев.

Ранее сообщалось о том, что официальный представитель МИД России заявила, что американские власти давят на Японию в преддверии визита премьер-министра страны Синдзо Абэ в РФ. По словам Захаровой, российско-японские контакты в последнее время стали сужаться, что было вызвано давлением США на Токио.