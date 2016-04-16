Глава МВД Бельгии: многие мусульмане танцевали после терактов
Брюссель, 17 апреля, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Огромная часть мусульманского сообщества отпраздновала недавний теракт, при этом, не пояснив, о каком именно нападении идет речь, сообщил министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон. С соответствующим заявлением глава бельгийского МВД выступил в эфире телеканала France 24 16 апреля.
Как отметил Жамбон, многие представители мусульманского сообщества танцевали, когда произошел террористический акт.
Помимо этого, глава внутреннеполитического ведомства Бельгии сообщил во время интервью о том, что в ходе задержания террориста Салаха Абдеслама мусульманские жители района, где проводилась спецоперация, пытались помешать представителям правоохранительных органов. Активисты кидали камни и бутылки в полицейских.
Напомним о том, что 18 марта 2016 года в брюссельском районе Моленбек был задержан экстремист Салах Абдеслам, считающийся во Франции одним из главных организаторов серии терактов в Париже и его пригороде. Во время этих террористических актов погибло 130 мирных жителей.