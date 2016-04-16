Москва, 17 апреля, 2016, 02:00 — ИА Регнум. В отношении стритрейсеров на Ходынском бульваре в Москве в субботу, 16 апреля, следствием УВД по Северному округу Москвы было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (часть 2 статья 213 УК РФ). Об этом стало известно из сообщения на сайте Главного управления МВД столицы.

Цитата из к/ф «Стритрейсеры». реж Олег Фесенко. 2008. Россия На старте

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля на Ходынском бульваре в Москве собрались, по разным данным, от пары десятков до нескольких тысяч стритрейсеров. В полицию начали поступать жалобы на шум от жителей домов, расположенных рядом с бульваром. Кроме того, как объяснили представители правоохранительных органов, стритрейсеры мешали проезду других участников автомобильного движения, перекрыв дорогу. При этом нарушители использовали факелы, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.

На этом бесчинства молодых лиц, активно демонстрирующих свои автомобили, не закончились. На место происшествия прибыли полицейские, они потребовали немедленно прекратить проведение несанкционированного мероприятия. Однако стритрейсеры не стали подчиняться требованию представителей власти, окружив служебный транспорт и мешая его проезду. Во время этого молодые люди нарушали общественный порядок и выкрикивали оскорбления в адрес полицейских.

Позже представители правоохранительных органов опровергли информацию о том, что якобы использовали водометы для разгона несанкционированного мероприятия. В министерстве внутренних дел уточнили, что стритрейсеры в итоге последовали требованию полиции и свернули мероприятие. А тех, кто вел себя наиболее активно и не планировал покидать мероприятие, доставили в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.