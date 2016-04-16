Москва, 17 апреля, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Немецкий боксер Феликс Штурм, в феврале этого года завоевавший титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в весовой категории до 76,2 килограмма, провалил тест на допинг. Теперь звание чемпиона мира в средней весовой категории может достаться спортсмену из РФ Федору Чудинову. Об этом в субботу, 16 апреля, ссылаясь на слова Умара Кремлева, промоутера российского боксера, пишет «Р-Спорт».

ZaldyImg Допинг

Сразу после финального боя за звание «Суперчемпиона» у Штурма взяли допинг-пробу. В результате тестирования Национального антидопингового агентства Германии (NADA) выяснилось, что в крови немецкого спортсмена присутствует анаболический стероид станозолол.

По словам Умара Кремлева, результат финального боя между Штурмом и Чудиновым должен быть отменен, а пояс чемпиона мира возвращен представителю России. В свою очередь, Всемирная боксерская организация уже отправила письмо на имя немецкого спортсмена. До 9 мая у него есть время на открытие пробы Б, заявил промоутер Чудинова. Он также выразил свою уверенность относительно того, что к 10 мая пояс победителя вернется к российскому атлету.

По предварительным данным, сообщает НТВ, Феликс Штурм намерен дождаться результатов вскрытия пробы Б, а после этого начать судебное разбирательство.

Напомним, что Штурм и Чудинов скрестили перчатки за звание «Суперчемпиона» в немецком городе Оберхаузен 21 февраля текущего года, где победу одержал спортсмен из Германии. Таким образом, он взял реванш у российского боксера за поражение в мае 2015 года. В свою очередь, команда Чудинова подала апелляцию для пересмотра результатов боя.