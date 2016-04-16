Москва, 17 апреля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Титул «Мисс Россия — 2016» завоевала 18-летняя жительница Тюмени Яна Добровольская. Она будет представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Об этом в субботу, 16 апреля, сообщила газета «Известия».

missrussia.ru Яна Добровольская на конкрусе Мисс Россия — 2016

Мисс России-2015 Софья Никитчук вручила победительнице этого года единственную в своем роде корону, сделанную из белого золота и украшенную жемчугом, стоимость украшения оценивается в $1 млн. Помимо этого, Добровольская получила три миллиона рублей и автомобиль.

Финал конкурса красоты завершился субботним вечером на сцене концертного зала «Барвиха Luxury Village». В последнем этапе мероприятия принимали участие 12 девушек со всей России. Примечательно, что в этом году в состязании за звание самой красивой женщины России боролись также представительницы Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Всего было около 70 тыс. конкурсанток из всех уголков необъятной России.

Титул первой вице-мисс получила Юлия Королькова (Оренбургская область), а второй вице-мисс была названа Юлия Хорошавина (Киров). Девушки получат грант на бесплатное обучение в любом вузе мира.

В судейскую коллегию, которая выбирала «Мисс России-2016», вошли экс-«Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, продюсер Иосиф Пригожин, «Мисс Мира 2008» Ксения Сухинова, ресторатор Аркадий Новиков, а также Ляйсан Утяшева, известная гимнастка и телеведущая.