Тель-Авив, Израиль, 17 апреля, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Задержанный ранее почти на 20 часов рейс SU505 Тель-Авив — Москва вечером в субботу, 16 апреля, вылетел из аэропорта имени Бен-Гурио и направился в Москву, об этом стало известно из сообщения представителей пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот».

James Emery Терминал в аэропорте имени Бен-Гурио

Известно, что пассажирский самолет покинул аэропорт имени Бен-Гуриона в 20:55 по московскому времени. В воздушную гавань российской столицы Шеременьево, как планируется, он прибудет к 00:45.

Задержка вылета самолета из Тель-Авива произошла вследствие сразу ряда причин: позднего прибытия воздушного судна, закрытия аэропорта в ночное время, крайней усталости экипажа самолета. Кроме того, из-за переноса рейса еще на 1,5 часа позже несколько пассажиров отказались лететь, между ними и членами экипажа завязалась потасовка.

Из Москвы же рейс вылетел позже назначенного времени, потому что ряд пассажиров устроил дебош, после чего их сняли с самолета и передали представителям правоохранительных органов.