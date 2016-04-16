Берлин, 16 апреля, 2016, 22:53 — ИА Регнум. К чести отдельных немецких журналистов будет сказано, они подвергли сомнению и даже местами высмеяли некоторые популярные тезисы западной антироссийской пропаганды. Например, подвергли скепсису книги известного немецкого пропагандиста-русофоба Бориса Райтшустера. При этом другие немецкие СМИ искренне недоумевали, как россияне могут гордиться своей страной и ее историей, если в ней столько негативного.

picpool.ru Герб и Флаг России

Русские гордятся своей страной вопреки здравому смыслу

Они рехнулись, эти русские. Бедность, преступность, наркомания, массовый алкоголизм, проституция, олигархи, коррупция. Да, есть, конечно, еще великая русская литература, но как такой страной вообще можно гордиться? Но русские это делают. И всегда делали. Даже когда они стыдились сами себя и России, например, в 90-ых. Тогда они стыдились своей бедности, своего президента Ельцина, который танцевал в пьяном виде на сцене и при этом ничего не мог даже сказать на мировой арене. Именно это делает их такими непонятными, пишет электронный журнал Der Ostexperte (OE).

Как пишет издание, русский может сидеть в неотапливаемой квартире, так как все коммунальные службы опять не работают и в течение нескольких месяцев не получать зарплату, так как владелец фирмы ведет дела на пользу собственному карману. И чем он при этом возмущается? Кризисом беженцев в Европе. Или тем, что президент США Барак Обама назвал Россию «региональной державой».

Внешняя политика для россиян важнее собственных проблем

Внешняя политика и война в Сирии русскому важнее, чем обесценивание рубля и эпидемия гриппа. Согласно недавнему опросу Фонда Общественное мнение, более 60% русских интересуются внешней политикой своей страны. И 61% считают, что Россия демонстрирует здесь большие успехи. Опрос другого большого института изучения общественного мнения — Левада-центра показал, что события в Сирии для 40% русских важнее, чем обесценение рубля (для 29%) или эпидемии грипп в России (для 28%), отмечает OE.

Крымская эйфория, гордость за ресурсы и армию

Именно поэтому факт присоединения полуострова Крым к Российской Федерации для россиян не был чем-то абстрактным, а тем, что затрагивает лично почти каждого русского. На русских улицах машины ездили с наклейками «Крым наш!». Футболки с той же самой надписью расхватывали, как горячие пирожки, как и футболки с портретом Путина, словами «Спасибо за Крым» или значки «I love Крым». Хотя эйфория в связи с Крымом давно миновала, 71% опрошенных по-прежнему заявляют, что они горды за свою страну. Так как всегда находят причину для этого. Так 39% русских гордятся полезными ископаемыми и 35% горды за русскую армию. А 38% просто достаточно быть русским.

Больше половины русских гордятся Гагариным

Например, 12 апреля вся страна праздновала еще одну причину для национальной гордости — 55-ую годовщину пилотируемого космического полета. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. В то время как в Германии эта дата не удостоилась почти ни одной заметки, для 53% русских, по данным опроса Левада-центра, эта годовщина стала одним из самых важных юбилеев в 2016 году. Всего 108 минут космического полета обеспечили Советам первенство в космосе, пишет OE.

Культ Сталина возродился благодаря либералам

В появлении нового культа Сталина виноваты либералы. Именно их бесконечные разоблачения Сталина и оголтелая критика большевизма и СССР привели к тому, что большинство россиян не желают больше ничего знать о терроре и том времени. В глазах населения «российские либералы» — это «разрушители страны» и «ручные собаки США», пишет журнал Telepolis.

По словам издания, общество хочет восстановления социальной справедливости и укрепления государства. Сталин рассматривается в качестве того, кто мог бы эффективно уничтожать врагов страны. Детали людей сегодня не интересуют. Это как во Франции с 1816 по 1830 годы, когда старый порядок восстанавливался. Народ хотел республики и в то же время Наполеона, который «избавит нас от сброда». Критика Бонапарта со стороны оппозиции воспринималась населением как попытка клеветать на народную волю. Позже французы поняли, что республика и Наполеон плохо совместимы. Русские тоже это поймут. Но теперь они хотят, прежде всего, расправиться с неолибералами.

«Эксперт» — русофоб обнаружил в ФРГ целую «подпольную армию» Путина

Видный «эксперт по Путину» Борис Райтшустер, который с 1999 по начало 2015 года был руководителем московского бюро журнала Focus, чтобы распространять клевету на президента России Владимира Путина, демонизировать его, сеять страх и ужас перед Россией Путина, обнаружил «подпольную путинскую армию» в Германии. Об этом он написал в своей новой книге «Putins verdeckter Krieg» («Спрятанная война Путина» — прим. ИА REGNUM), передает портал Heise-online.

Райтшустер возвращает европейское сознание во времена холодной войны

Непосредственно управляемая Путиным сеть элитных школ спортивных единоборств Systema в Германии якобы должна готовить специалистов для использования в террористических целях. Райтшустер написал уже несколько книг на основе своих «достоверных сведений» о русской пропаганде, интернет-троллях и попытках дестабилизации Россией внутриполитической обстановки в ФРГ посредством государственных СМИ. Райтшустер усердно продвигает тезисы НАТО о военной угрозе со стороны России и «русской агрессии», о вмешательстве Путина во внутренние дела Европы. Российский президент, как утверждает автор книг, якобы построил новую международную сеть антидемократов, которую подсоединил к крайне левым и ультраправым группам внутри ЕС. По мнению журналиста, враг уже повсюду в стране. Благодаря Райтшустеру мы возвращаемся в мир представлений и паранойи времен холодной войны, иронизирует издание.

Россия опаснее ИГИЛ

По мнению польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского, Россия представляет большую опасность для Европы, чем террористическая армия «Исламское государство». Он считает, что действия Кремля являются смертельно опасной угрозой, так как эти действия могут разрушать целые страны, заявил глава польской дипломатии в Братиславе, передает телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

Польша требует припугнуть Москву

Как передает DW, Ващиковский призывал НАТО усилить военное присутствие альянса в Восточной Европе, чтобы продемонстрировать «решимость» по отношению к Москве. Конфликт на Украине и аннексия украинского полуострова Крым Россией усилили в нескольких бывших государствах Восточного блока и в прибалтийских республиках беспокойство по поводу экспансивной внешней политикой России.

Русские хотят внедриться в Бундестаг

Тем временем коварные русские пытаются вбить клин в отношения между Западной Европой и США и внедриться в Бундестаг. В этом им может помочь стукач Эдвард Сноуден, который должен стать частью операций российских спецслужб против Германии и Западной Европы, заявили глава Федеральной разведывательной службы Герхард Шиндлер и руководитель Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Ханс-Георг Масзен в двойном интервью журналу Focus.

По словам Шиндлера, русские весьма искусны в проведении так называемых психологических операций, целями которых являются Украина, прибалтийские государства, Западная Европа в целом и Германия в частности. Русские используют весь арсенал средств психологического воздействия, прежде всего, социальные сети, пишет журнал.