Калуга, 16 апреля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В Калужской области стартовала спортивно-патриотическая акция «Добеги до Победы», которая продлится до 9 мая. Задача участников мероприятия суммарно пробежать 1614 км, как расстояние от Москвы до Берлина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, организаторы акции из молодежного парламента при Законодательном собрании Калужской области, сегодня, 16 апреля на набережной Яченского водохранилища, в районе вертолетной площадки состоялось торжественное начало акции. Собравшиеся приняли участие в танцевальной разминке и совершили массовый забег на 1 километр.

vk.com Участники забега в Калуге

При поддержке молодежных советов муниципальных образований подобные забеги до Дня Победы пройдут в районах Калужской области. Любой желающий житель Калужской области может выйти на пробежку один или в компании, включить шагомер на мобильном устройстве, пробежать расстояние, которое ему посильно. После пробежки сделать фото и выложить его вместе с показаниями шагомера в социальные сети.

Следить за достижением цели с 16 апреля будет можно по виртуальной карте на сайте молодежного парламента

Также в специализированной группе соцсетей «Добеги до Победы» ежедневно участники смогут ознакомиться с историческими фактами последних днех Великой Отечественной войны.