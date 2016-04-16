Калуга, 16 апреля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Калужские полицейские совместно со смоленскими поисковиками установили место падения самолета, сбитого в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, членами поискового отряда «Русь», в состав которого входят действующие сотрудники калужского регионального управления МВД России и ветераны органов внутренних дел, совместно с представителями десногорского отряда «Обелиск» осуществлена проверка информации, поступившей от жителей Спас-Деменского района, о возможном месте падения во время Великой Отечественной войны советского самолета.

Фото пресс-службы калужского областного управления МВД России На снимке: найденный, в Калужской области фрагмент штурмовика Ил-2

В результате поисковых мероприятий в районе деревни Соболи был обнаружен самолет Ил-2, сбитый неприятелем в ходе боев ориентировочно в августе 1943 года. По словам командира отряда «Русь» Константина Голубева, по фрагментам найденной обгоревшей офицерской книжки можно предположить, что боевая машина, видимо, входила в состав 801-го штурмового авиационного полка 1-й воздушной армии. Более точную информацию о принадлежности самолета можно будет получить только после сверки номеров двигателя с данными архивов. В настоящее время ведется работа по установлению имен погибших летчиков.

Найденный самолет будет отреставрирован и передан в краеведческий музей поискового движения города Десногорска Смоленской области.

Напомним, штурмовик времён Великой Отечественной войны Ил-2 был создана советскими конструкторами под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Это самый массовый боевой самолёт в истории. Всего было выпущено более 36 тысяч штук летательных аппаратов.

Конструкторы называли разработанный ими самолёт Ил-2 «летающим танком», а солдаты вермахта называли его «чумой». Самолет Ил-2 принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны.