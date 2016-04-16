Калуга, 16 апреля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Глава Калужской митрополии митрополит Калужский и Боровский Климент назначил иеромонаха Пафнутия (Архипова) исполняющим обязанности наместника в Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевом монастыре. Как сообщили 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, иеромонах Пафнутий до 2009 года был насельником Пафнутьева монастыря. Затем он исполнял обязанности наместника Калужского Свято-Лаврентьева монастыря, где активно занимался восстановлением обители.

Фото пресс-службы монастыря Наместник Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевого монастыря иеромонах Пафнутий

Пафнутий (Архипов), в миру Павел Иосифович Архипов, родился 17 июля 1942 года. 28 марта 2009 года он был рукоположен в сан иеромонаха в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги. Среди наград, которые имеет иеромонах Пафнутий — наперсный крест и орден преподобного Серафима Саровского.

Напомним, Боровский мужской монастырь, основанный в середине XV века преподобным Пафнутием Боровским, находится в ста километрах от Москвы. В монастыре регулярно отправляются богослужения. Постоянными прихожанами обители являются жители Боровска, Балабаново, Ермолино, Обнинска. Многие паломники приезжают на богослужения из Москвы и других городов. При монастыре открыта воскресная школа для детей, а также проводятся лекции для взрослых, совместный просмотр и обсуждение фильмов. В 2011 году при монастыре создано молодежное движение «Православная молодежная дружина Боровского края». В летнее время монастырь принимает детские группы скаутов, а также группу молодых художников из Калужского художественного училища, осуществляющих практические занятия на местности. На протяжении трех последних лет монастырем проводится детский полевой палаточный православно-патриотический лагерь «Стратилатъ». В лагере ежегодно отдыхают более 40 детей. Начиная с 2011 года, на базе лагеря уже трижды проводился трехдневный слет православной молодежи «Пафнутьевград».

Монастырь активно осуществляет издательскую деятельность — издаются детский журнал «Кораблик», еженедельник «Вестник», а также газета для учителей и родителей «Боровский просветитель», издается ряд книг просветительского характера. Круглогодично в монастыре проводятся экскурсии для паломников, работает библиотека и иконно-книжная лавка. Боровский монастырь является главным организатором ежегодных районных Пафнутьевских образовательных чтений.