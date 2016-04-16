Токио, 16 апреля, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Жертвами нового мощного землетрясения на острове Кюсю в Японии стали не менее 11 человек, ещё более 880 человек госпитализированы, передаёт телеканал NHK.

Мощное землетрясение произошло в Японии

По информации спасателей, в результате схода оползней в нескольких посёлков префектуры Кумамото под завалами оказались люди. Более 200 тысяч домов в префектуре остались без электричества.

Власти страны приняли решение направить на борьбу с последствиями стихии 20 тысяч сотрудников сил самообороны.

В ближайшее время в Токио должно состояться экстренное заседание правительства страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

Как передавало ИА REGNUM, в японской префектуре Кумамото 15 апреля произошло второе за два дня землетрясение. Было зафиксировано несколько подземных толчков. Самый мощный из них имел магнитуду 7,1. Власти объявляли угроза цунами, которая позднее была отменена.

Напомним, что днём ранее в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли девять человек, более тысячи пострадали. Состояние 50 пострадавших оценивается как тяжёлое.