Москва, 16 апреля, 2016, 04:52 — ИА Регнум. Сходка стритрейсеров на Ходынском поле в Москве вечером 15 апреля закончилась беспорядками и столкновениями с полицией. Об этом сообщает телеканал LifeNews со ссылкой на очевидцев.

youtube.com Сходка стритрейсеров на Ходынском поле в Москве

Пр предварительным данным, на мероприятие собралось несколько сотен человек — стритрейсеров и любителей наблюдать за соревнованиями.

Когда к месту прибыла полиция, собравшиеся начали вести себя агрессивно, жгли файеры, в адрес правоохранителей звучали оскорбления. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся толпу, сотрудники полиции пригнали на место водомёты.

По информации телеканала «Звезда», в полицию позвонили местные жители, жаловавшиеся на нарушение общественного порядка и шум под окнами. Как было установлено позднее, автошоу было организовано стихийно. В итоге собравшимся пришлось разъехаться по домам.