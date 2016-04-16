Киев, 16 апреля, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Новый кабинет министров Украины отзовёт из Верховной рады 178 законопроектов для проведения инвентаризации. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи министров с президентом Украины Петром Порошенко, передаёт телеканал «112 Украина».

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«Был ряд вопросов, согласно изменённому правительству. В Верховную раду были внесены законопроекты. Мы, соответственно, должны провести инвентаризацию тех из них, которые будут возвращены, согласно законодательству, в кабмин», — сказал Кубив.

Он сообщил, что в ближайшее время проведёт встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в ходе которой доведёт до его сведения все аспекты, о которых шла речь на встрече с Петром Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, Верховная рада Украины 14 апреля одобрила отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и утвердила новым главой правительства бывшего спикера парламента Владимира Гройсмана. Данное решение поддержали 257 народных депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

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