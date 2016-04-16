Пхеньян, 16 апреля, 2016, 03:24 — ИА Регнум. Снимки, сделанные одним из частных спутников, свидетельствуют о том, что КНДР могла начать подготовку, либо уже приступила к работам по выработке плутония для создания ядерного оружия, передаёт портал 38 North.

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Как сообщается, на полученных снимках видно, что работы ведутся в районе ядерного объекта в Йонбене, в том числе на хранилище ядерных отходов. На объект также прибыла железнодорожная вагон-платформа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля северокорейские военные провели неудачный запуск баллистической ракеты средней дальности. По данным южнокорейских источников, речь шла о ракете «Мусудан» с радиусом действия до 4 тысяч километров.

Ранее в апреле власти КНДР заявили об успешном проведении испытаний двигателя нового типа для межконтинентальных баллистических ракет.

В течение марта Пхеньян четыре раза провёл испытания баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия. Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявлял о планах провести в ближайшее время новые испытания ядерного оружия и баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.