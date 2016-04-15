Вашингтон, 16 апреля, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама предложил кандидатуру генерала Лори Робинсон на пост командующего Северного командования Вооружённых сил, сообщает пресс-служба Пентагона.

PACAF Лори Робинсон

Теперь представленная кандидатура должна быть одобрена Сенатом США. В случае принятия положительного решения 57-летняя Лори Робинсон станет первой женщиной на посту главы оперативного командования американских вооружённых сил.

Одновременно с Северным командованием, в задачи которого входит защита континентальной части территории США, она возглавит также Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). В настоящее время двумя этими командованиями руководит адмирал Уильям Гортни.