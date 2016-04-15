Ереван, 16 апреля, 2016, 00:44 — ИА Регнум. Полиция Еревана прибыла к дому второго президента Армении Роберта Кочаряна после того, как поздно вечером 15 апреля было получено сообщение о нападение на особняк.

Роберт Кочарян

На месте в настоящее время работает следственная группа, сообщили ИА REGNUM в полиции Армении. В ведомстве уточнили, что согласно полученному сигналу в особняк брошена граната.

Руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян заявил, что возле дома Кочаряна взрыва не было, члены семьи не пострадали, а сам Кочарян в настоящее время находится с рабочим визитом в Москве. «Раздутый шум, нелепый инцидент», — пояснил Согомонян.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998-го по 2008 годы. После ухода с поста в 2008 году решением правительства здание, расположенное по адресу проспект Адмирала Исакова 23, за исключением караульного помещения, были переданы Кочаряну в безвозмездное пользование. Тем же решением караульное помещение было решено прикрепить к Службе государственной охраны при Службе национальной безопасности с правом безвозмездного бессрочного пользования.

30 марта начальника следственного управления Службы национальной безопасности Армении Микаэл Амбарцумян заявил журналистам, что ликвидированная в ноябре 2015 года в Ереване вооружённая группа планировала государственный переворот, под прицелом группы были органы государственной власти, в том числе резиденция главы государства, парламент, конституционный суд, а также общественное телевидение. У предполагаемых членов банды были обнаружены также снимки дома первого президента и офиса второго президента страны.