Москва, 16 апреля, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Технический сбой на официальном сайте Совета Федерации устранён. В настоящее время для просмотра доступны все документы, содержащие сведения о доходах сенаторов, передаёт ТАСС.

yablor.ru Первый этаж

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте верхней палаты парламента отсутствовали сведения о доходах 29 сенаторов. В аппарате Совета Федерации заявили журналистам, что на сервер были загружены абсолютно все данные, а некорректное отображение информации связано техническим сбоем, над устранением которого работают специалисты.

Напомним, 15 апреля были обнародованы декларации о доходах российских депутатов и сенаторов, а также членов и семей за 2015 год.

Так, доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в минувшем году составил более 21 млн рублей, а её супруга — 32 млн рублей. Спикер Государственной думы Сергей Нарышкин задекларировал за 2015 год более 9 млн рублей, а его супруга — около 3 млн рублей.