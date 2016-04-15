Москва, 16 апреля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Визит в Россию делегации Всемирного антидопингового агентства (WADA), в ходе которого будет обсуждаться переаккредитация Московской антидопинговой лаборатории, начнется 18 апреля, сообщил министр спорта России Виталий Мутко.

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«Уже 18-го числа, насколько я знаю, начнется первый визит делегации WADA по процессу переаккредитации. Мне хотелось бы, чтобы это решение было еще пару месяцев назад, тогда было бы отлично», — приводит слова министра ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля пресс-служба WADA сообщила об отзыве отозвало аккредитации у Московской антидопинговой лаборатории по причине несоответствия Международному стандарту, а также проблем с техническими документами.

Отзыв аккредитации означает, что Московская антидопинговая лаборатория не может брать анализы допинг-пробы и проводить любой контроль от имени Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, WADA ещё в октябре прошлого года приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Именно тогда начал разгораться крупный допинговый скандал в российской легкой атлетике, который привел к запрету российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.