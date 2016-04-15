Москва, 16 апреля, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Французская авиастроительная компания Airbus интересуется приобретением пакета акций АО «Вертолёты России». Об этом сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев по итогам встречи с представителями французского бизнеса 15 апреля, передаёт телеканал RT.

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Как отметил министр, никаких конкретных решений пока не принято, но приватизация «Вертолётов России» должна состояться в текущем году. Речь может идти о продаже контрольного пакета акций холдинга стратегическому инвестору. Вопросами продажи будет заниматься Минпромторг России.

Справка ИА REGNUM: Холдинг «Вертолёты России» был создан в 2007 году как дочерняя компания ОАО ОПК «Оборонпром», входящего в состав госкорпорации «Ростех». Холдингу были переданы все вертолётостроительные активы материнской компании, а к концу 2010 года «Вертолёты России» консолидировал контрольные пакеты всех вертолётостроительных предприятий страны. Компания осуществляет разработку и серийное производство вертолётов, ремонт вертолётной техники, сервис и маркетинг.