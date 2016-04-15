Москва, 16 апреля, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Вечером 16 апреля на сайте Госдумы РФ обнародовали свежие данные о доходах парламентариев за 2015 год. Удивительно, но народные избранники от столицы продемонстрировали едва ли не самые скромные для такого богатого региона годовые накопления. Кроме того, московские депутаты Госдумы не владеют недвижимостью за границей, нередко имеют лишь съемное жилье, нечасто покупают личные авто и еще реже женятся (или чаще разводятся). А о такой редкости как личная яхта и вовсе не заявил ни один парламентарий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жак Луи Давид. Леонид в Фермопилах. 1814

Так, не в пример более богатым коллегам из других регионов, скромные столичные парламентарии заработками не блещут. Годовые зарплаты свыше 15 и до 103 млн рублей подтвердили лишь четверо из двадцати семи депутатов Госдумы от Москвы. О «средних» относительно большинства столичных коллег доходах заявили еще 6 человек: им удалось заработать от 6 до 15 млн рублей. Оставшихся 17 парламентариев можно назвать «скромниками»: их годовые доходы колеблются в пределах 4,7 — 5,9 млн рублей.

Примечательно и то, что лишь половина московских депутатов Госдумы состоит в официальных браках, и только у части супругов парламентариев есть постоянный источник дохода, представленный в декларации. А что касается «богатых жен», чьи заработки выше, чем у обличенных властью супругов, то таких обнаружилось всего две.

Еще один интересный факт — это отсутствие у депутатов от Москвы недвижимости за границей. Лишь один парламентарий подтвердил наличие собственного гостиничного номера в Болгарии. Его коллеги заявляли лишь о собственной недвижимости в России.

Любопытно посмотреть на наличие яхт — ни один московский депутат не декларировал подобную собственность. Что там говорить — у трети парламентариев нет своих квартир и даже личных авто.

В целом же, почти все декларации укладываются в рамки финансового кризиса в стране. А те, что не укладываются, можно причислить к наиболее честным или наиболее зажиточным.

«Богатые и семейные»

У «победителя» битвы капиталов, члена комитета Госдумы по вопросам собственности Антона Жаркова («Единая Россия») личная собственность перечислена весьма скрупулезно. Так, парламентарию принадлежат четыре квартиры в 126, 83, 257 и 253 м кв., земельный участок в 46 161 м кв., два гараж-бокса и четыре машиноместа. Жарков также указал, что владеет тремя личными авто: Bentley Continental GT V8, Mercedes-Benz S400 4-Matic и Mercedes-Benz V250 BlueTEC. За год он заработал 103 млн рублей. Указано и имущество супруги. Жене депутата принадлежат три земельных участка в 1825, 1763 и 1926 м кв., два жилых дома в 848 и 690 м кв. и «распределительный газопровод, нефтяные и газовые сооружения» размером в 53 м. Своих доходов у супруги нет, но есть два личных автомобиля: Mercedes — Benz Viano 2,2CDI и Mercedes — Benz Viano 3,5. Что касается недвижимости в безвозмездном пользовании, то Жарков располагает квартирой в 98 м кв., а его жена — земельным участком в 2200 м кв. и квартирой в 100 м кв. Ребенок парламентария личного имущества не имеет.

Член комитета Госдумы по земельным отношениям Владимир Ресин («Единая Россия») заявил о годовом заработке в 24,6 млн рублей. Супруга парламентария в 2015 году выручила больше: 36,5 млн рублей. Депутат заявил, что в его собственности находятся жилой дом (1632 м кв.), дом охраны (177 м кв.), два земельных участка (7373 и 3655 м кв.) и треть квартиры в 166 м кв. У жены Ресина есть земельный участок (2125 м кв.), жилой дом (437 м кв.), квартира (168 м кв.) и треть квартиры в 166 м кв. Супруги задекларировали наличие четырех автомашин: Волги ГАЗ 21 М, ЗИМ ГАЗ 12, Победы 20М (в собственности Ресина) и Lexus LS 600 Н (в собственности его жены).

Со значительным отрывом от большинства коллег по фракции следует и депутат Елена Панина («Единая Россия»). В 2015 году она заработала 22,9 млн рублей. Депутат заявила о двух квартирах (94 и 203 м кв.) и двух машиноместах в собственности. Также у Паниной есть личный автомобиль Lexus LS460.

В верхние строчки доходного рейтинга Анатолий Выборный («Единая Россия») попал вроде бы зря, ведь депутат задекларировал годовой доход в 5,1 млн рублей. Но супруга депутата, как и жена Владимира Ресина, обладает большим по размерам годовым доходом — 54,4 млн рублей, поэтому семью парламентария все-таки можно разместить в «богатом разделе». В собственности жены парламентария находятся квартира в 169,3 м кв., два нежилых помещения в 172,7 и в 71,1 м кв и еще три нежилых помещения в долевой собственности: в 132,4, 100,9 и 101,3 м кв. Супруге депутата также принадлежат два машиноместа. Что касается Выборного, то за ним числиться лишь квартира в безвозмездном пользовании в 72,2 м кв. А вот автотранспортных средств в семье два: автомобиль Infiniti FX37 принадлежит депутату, а Toyota Land Cruiser 100 — супруге.

«Твердые середнячки»

У члена комитета Госдумы по вопросам собственности Владимира Родина (КПРФ) есть земельный участок (1500 м кв.), жилой дом (462 м кв.) и треть квартиры в 73 м кв. Вторая треть квартиры принадлежит супруге Родина. Сам парламентарий в 2015 году заработал 15,8 млн рублей, а его жена 265 тыс. рублей. Также в семье две автомашины: Toyota Camry и Volkswagen Golf Plus.

Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») в 2015 году заработал 8,6 млн рублей, а супруга парламентария — 4,3 млн рублей. В собственности депутата два земельных участка (700 и 750 м кв.) и половина третьего (955 м кв.), а также часть жилого дома (282 м кв.) и «незавершенный объект» в 313 м кв. У Никонова два автомобиля: Lexus RX350 и Lexus ES350. Супруга парламентария владеет квартирой (83 м кв.) и двумя нежилыми помещениями (101 и 44 м кв.). Кроме того, Никонов арендует лесной участок в 4000 м кв. и заявил о квартире в безвозмездном пользовании (58 м кв.). У ребенка парламентария личного имущества нет.

Удачно относительна большинства прошедший год сложился и для Николая Антошкина («Единая Россия») — парламентарий заработал 7,2 млн рублей. Супруга депутата заработала 198,7 тыс. рублей. В собственности семьи квартира в 103 м кв. За Антошкиным также числится садовый участок в 600 м кв. и земельный участок под жилищное строительство в 1735 м кв.

У зампреда Госдумы Андрея Исаева («Единая Россия») две квартиры в 113 и 55 м кв., а ребенку депутата принадлежит половина квартиры площадью 97 м кв. В 2015 году парламентарий заработал 6,7 млн рублей.

Общая зарплата первого зампреда комитета Госдумы по образованию Олега Смолина (КПРФ) за прошедший год составила 6,2 млн рублей, а его супруги — 808 тыс. рублей. В собственности депутата квартира в 119 м кв. и ВАЗ 21 063. Жена Смолина владеет квартирой в 41 м кв. и автомобилем Toyota Echo. В безвозмездно пользовании супругов также значится квартира в 45 м кв.

«Скромники»

Относительно скромным оказался годовой доход первого зампреда председателя комитета Госдумы Александра Агеева («Справедливая Россия») — 4,7 млн рублей. В долевой (1/3) собственности Агеева находится квартира общей площадью 64,2 м кв. и мотоцикл Honda CBR1000RR Fireblade. Супруга парламентария предпочитает передвигаться на авто Mercedes-Benz ML350. У депутата двое детей.

Егор Анисимов (ЛДПР) за год заработал 4,7 млн рублей. В общей долевой собственности депутата квартира площадью 50, 8 м кв. Также в безвозмездном пользовании Анисимова гараж в 24 м кв. и летняя дача в 203 м кв. При этом автомобиля в собственности у Анисимова нет. Парламентарий женат, есть ребенок.

У зампреда председателя комитета Госдумы Ирины Белых («Единая Россия») доходы под стать другим скромным московским парламентариям — за год она заработала 4,9 млн рублей. В собственности Белых находятся дачный участок в 10 соток, квартира в 51,5 м кв и автомобиль BMW 320i. Также она арендует машиноместо.

У депутата Данилы Волкова («Единая Россия») в собственности две квартиры в 120,5 и в 165,2 м кв (последняя на долевой основе ½), а также машиноместо. Своей машины у парламентария нет. В 2015 году он заработал 4,7 млн рублей.

У председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Николая Гончара («Единая Россия») за год прибавилось 4,9 млн рублей. Также депутат отчитался о наличие в собственности двух квартир в 102,7 и 68,6 м кв., гаража в 29 м кв. и двух земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 1200 и 1488 м кв. Кроме того Гончар арендует лесной участок в 3200 м кв. и использует номер в пансионате. А вот своих автомобилей у депутата нет, заявляет он, как и семьи.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Евгения Доронина (КПРФ) своей недвижимости и личного авто пока не нажил. В 2015 год депутат заработал 4,7 млн рублей. Проживает он в съемной квартире в 84,7 м кв. Также в безвозмездном пользовании Доронина квартира в 54 м кв. У парламентария есть ребенок, имущество которого, согласно отчету, не отличается от родительского. Официальной жены у депутата нет.

У зампреда Госдумы Сергея Железняка («Единая Россия») заявлен «стандартный» доход в 4,7 млн рублей и две собственные квартиры: в 125 и 126 м кв. Личный транспорт парламентария ограничен двумя мототранспортными средствами: Harley-Davidson VR (VRSCA) и Fat Boy FLSTF/FLSTFI. Также депутат «безвозмездно использует» квартиру общей площадью в 38 м кв. Ребенку Железняка принадлежит четвертая часть квартиры в 181 м кв.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский («Единая Россия») заявил о годовом доходе в 5,8 млн рублей. Также парламентарию принадлежит пятая часть в трех земельных участках по 1500 м кв., два земельных участка для садоводства по 1000 и 1100 м кв., садовый дом площадью 425 м кв., хозблок и пятая часть дома в 414 м кв. В безвозмездном пользовании Звагельского квартира в 196 м кв. Передвигается депутат на личном авто BMW 730LD.

Член комитета Госдумы по культуре Мария Кожевникова («Единая Россия») заработала 5,4 млн рублей. В собственности депутата треть квартиры в 54 м кв. и два легковых автомобиля: Land Rover Range Rover и Mercedes — Benz V250 Bluetec. У Кожевниковой двое детей, в безвозмездной собственности которых квартира в 67 м кв.

Депутат Госдумы Владимир Крупенников («Единая Россия») доложил о доходах в 5,3 млн рублей, а его супруга — в 600 тыс. рублей. В собственности парламентария числятся две квартиры площадью 126 и 68 м кв., половина квартиры в 74 м кв. и вторая часть садового участка в 800 м кв. В безвозмездном пользовании супруги и ребенка Крупенникова квартира в 126 м кв., а сам депутат заявил об аренде земельного участка в 571 м кв. У парламентария три собственных транспортных средства: трицикл BRP CAN-AM RD SPYDER RT-S 991 SE5 R 11, автомобили ЗАЗ 968 и Toyota Highlander.

Член комитета Госдумы по делам СНГ Сергей Кузин («Единая Россия») в 2015 году заработал 5,4 млн рублей. Несемейному депутату принадлежит половина квартиры в 44 м кв. и гостиничный номер в Болгарии, площадью 80 м кв. Отметим, что это единственный депутат от Москвы, указавший, что он владеет недвижимостью за границей России. Кузин арендует участок земли в 863 м кв. и заявил о возмездном пользовании квартирой в 37 м кв. Также депутату принадлежит автомобиль HYUNDAI I40.

У депутата от КПРФ Вадима Кумина годовой доход не превысил 4,8 млн рублей, а в собственности парламентария лишь машиноместо. Супруга Кумина владеет квартирой в 153 м кв. Жилье точно такого же объема заявлена депутатом как квартира в безвозмездном пользовании пополам с женой. То есть, возможно, что данные на сайте Госдумы скопированы с ошибкой. Неработающая супруга парламентария также владеет автомобилем Shevrolet Aveo. Ребенок депутата личным имуществом не располагает.

Годовой доход члена фракции КПРФ, депутата Александра Потапова составил «традиционные» 4,9 млн рублей. В собственности парламентария квартира в 40 м кв., треть квартиры в 66 м кв. и автомобиль Рено Сандеро STEPWAY.

У первого зампреда комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Рашкина (КПРФ) заработки подстать большинству коллег — 4,9 млн рублей. В собственности парламентария два земельных участка в 2040 и 400 м кв. Годовой доход законной супруги депутата составил 100 тыс. рублей. В собственности у жены Рашкина две квартиры в 40 и 35 м кв. Своих машин у семейной пары нет, однако за ними числятся несколько объектов недвижимого имуществ в безвозмездном пользовании: двух квартир и двух мест в ГСК.

Андрей Свинцов (ЛДПР) — член комитета Госдумы по вопросам собственности — в 2015 году заработал 5,9 млн рублей. Личной недвижимости у парламентария нет, только жилой дом в безвозмездном пользовании (83 м кв.). За двумя детьми парламентария в безвозмездной собственности также числится квартира в 44 м кв. Свинцов задекларировал личный автомобиль Lexus LS600Н.

Депутат Виктор Соболев (ЛДПР) заявил о годовом заработке в 5,9 млн рублей. Супруга депутата — в 241 тыс. рублей. В долевой собственности парламентария значатся два жилых дома (563 и 1156 м кв.). Также Соболев владеет двумя земельными участками (1131 и 1500 м кв.) и автомобилем Infiniti QX60. У жены депутата есть своя квартира в 60 м кв. В безвозмездном пользовании семьи парламентария, включая троих детей, значатся 4 жилых дома и 4 квартиры.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету Александр Тарнавский («Справедливая Россия») также обладает одним из самых бюджетных доходов — в 4,7 млн рублей. Супруга депутата за год заработала 170 тыс. рублей. У Тарнавского есть квартира (43 м кв.) и Mercedes GLK 220. У его жены: пять земельных участков (от 140 до 1000 м кв.), три квартиры (от 57 до 159 м кв.) и машиноместо. В безвозмездном пользовании семьи также две квартиры в 43 и 57 м кв.

Депутат Галина Хованская («Справедливая Россия») заработала 5,3 млн рублей. Супруг парламентария — 332 тыс. рублей. У Хованской в собственности квартира (102 м кв.), земельный участок (772 м кв.) и дачный дом (48 м кв.). У мужа — часть квартиры (102 м кв.) и автомобиль Nissan Micra.