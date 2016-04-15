Москва, 16 апреля, 2016, 01:11 — ИА Регнум. Декларации о доходах 29 сенаторов не были опубликованы на официальном сайте Совета Федерации. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе верхней палаты парламента, причиной этого стал «какой-то сбой», устранить проблему планируется утром.

rusvesna.su Люди в масках

В аппарате Совета Федерации сообщили ТАСС, что на сайт были загружены данные по всем сенаторам. «Это чисто технический момент, мы работаем над корректным отображением информации», — заявил собеседник агентство.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля были обнародованы декларации о доходах российских депутатов и сенаторов, а также членов и семей за 2015 год.

Так, доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в минувшем году составил более 21 млн рублей, а её супруга — 32 млн рублей. Спикер Государственной думы Сергей Нарышкин задекларировал за 2015 год более 9 млн рублей, а его супруга — около 3 млн рублей.