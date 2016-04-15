Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной и национальной валютах на инвестиционном уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства, распространённом 15 апреля.

baltnews.lt Маскарон

Краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтверждён на уровне «F3».

Согласно прогнозу агентства, дефицит российского бюджета по итогам 2016 года увеличится до 3,9% от ВВП. Инфляция превысит целевые показатели Центробанка в 4% к концу 2017 года.

Напомним, рейтинговые агентство Moody's и Standard & Poor's ранее уже понизили рейтинги России ниже инвестиционного уровня. Рейтинг от Moody's находится на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом, рейтинг от S&P — на уровне «ВВ+», поргноз по рейтингу «негативный».