Москва, 15 апреля, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Российская Федерация пока не собирается расширять санкции в отношении Турции, если Анкара не предпримет новых провокаций. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил журналистам министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев.

ИА REGNUM

Улюкаев отметил, что теоретически расширение санкций в отношении Турции возможно, но Москва к этому совершенно не стремится.

«Мне кажется, на повестке этот вопрос не стоит, если турецкая сторона будет проявлять разумную осмотрительность и не будет провокациями нас искушать», — сказал министр экономического развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что российский самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что Су-24 находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

После этого инцидента отношения РФ и Турции резко испортились. Москва была вынуждена ввести ограничительные меры в отношении Турции.