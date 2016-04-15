Вашингтон, 15 апреля, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Правительство США запрещает своим сотрудникам посещать мексиканский курортный город Акапулько, передает ABC News. Американская администрация аргументирует решение увеличением количества убийств в Акапулько, делающих его одним из самых опасных городов мира за последний год.

Акапулько. Закат

Государственный департамент продлил запрет на поездки своего персонала, который распространяется на весь штат Герреро, где расположен Акапулько.

Американские государственные служащие ранее могли поехать в Акапулько при условии, что они использовали воздушный транспорт. Они по-прежнему могут отправиться на курорты штата Герреро —Икстапа и Сиуатанехо, если используют наземный транспорт.

В прошлом году в Акапулько с населением около 700 тысяч человек было зарегистрировано 902 убийства. Насилие достигло максимума в летний сезон. При этом большинство убийств совершается в туристических зонах рядом с пляжами.