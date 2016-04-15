Москва, 15 апреля, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» победил московский Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Игра прошла сегодня, 15 апреля, в Москве.

obninsk-hockey.ru Хоккей

Счет был открыт столичными армейцами на 45-й минуте матча. Точный бросок Романа Любимова вывел ЦСКА вперед. Однако, на 55-й минуте капитан «Металлурга» Сергей Мозякин смог сравнять счет.

На 59-й минуте арбитр назначил буллит в ворота «Металлурга». Но Любимов не смог переиграть магнитогорского вратаря Василия Кошечкиан.

На 6-й минуте овертайма Мозякин точным броском принес победу «Металлурга» — 2:1.

Таким образом магнитогорская команда вырывалась вперед в финальной серии Кубка Гагарина — 3:2.

Шестой матч серии состоится 17 апреля в Магнитогорске. Если победа достанется «Металлургу», матч станет последним и магнитгорцы получат Кубок Гагарина — главный приз Континентальной хоккейной лиги.

В случае победы ЦСКА, решающий седьмой матч команд пройдет 19 апреля в Москве.