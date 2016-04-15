Рязань, 15 апреля, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ от Рязанской области в общей сложности в 2015 году заработали 23 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию о доходах, опубликованную на сайте парламента, больше всех заработал представитель «Единой России"Андрей Красов — 5,7 млн рублей. Самой «бедной» оказалась Елена Митина, также избранная от «ЕР». Ее доход в 2015 году составил 1,7 млн рублей.

Советский плакат «Депутат — слуга народа»

Несмотря на то, что Андрей Красов зарабатывает больше всех, в его собственности находится всего по одной трети от двух квартир площадью 32 и 65 квадратных метров. Такое же имущество у супруги депутата. Кроме того, в ее собственности находится автомобиль Volkswagen Jetta. Доход жены Андрея Красова в 2015 году составил чуть менее 900 тысяч рублей. Кроме того, в пользовании супругов находится квартира площадью 126,7 квадратных метров.

На втором месте по доходу оказался либерал-демократ Александр Шерин. Он заработал чуть более 5,6 млн рублей в 2015 году. Его супруга и трое детей не имеют дохода. При этом в собственности депутата находится земельный участок в три тысячи квадратных метров, небольшой жилой дом в 37,8 «квадратов» и одна четвертая часть квартиры в 132 квадратных метров. Остальные доли распределены между супругой депутата и детьми. Кроме того, в их безвозмездном пользовании находится квартира в 224 квадратных метров. Автомобилей у семьи нет.

Золотую середину занял коммунист Владимир Федоткин. Он заработал более 5,3 млн рублей. При этом у депутата весьма скромно с недвижимым имуществом. В его владении находится только квартира (53,10 кв. м) и гараж (22 кв. м). В безвозмездном пользовании у Владимира Федоткина находится квартира в 88 «квадратов». Кроме того, депутат имеет собственный автомобиль Volkswagen Polo.

Представитель «Справедливой России» Дмитрий Гудков хоть и оказался на четвертом месте по заработанным деревянным (его доход составил 4,7 млн рублей), оказался одним из самых богатых на недвижимость. В собственности у депутата земельный участок площадью 2,6 тысячи квадратных метров, земельный приусадебный участок в 300 «квадратов», земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (2,8 тысячи кв.м.), жилой дом на 441 квадратный метр, квартира в 127 квадратных метра. Также в Болгарии у депутата имеются апартаменты площадью 85,65 квадратных метров. Жена депутата имеет 1/5 квартиры (98 квадратных метров), у ребенка есть квартира размером в 102 «квадрата». Также муж и жена имеют по автомобилю — Audi Q7 и Audi Q5, соответственно. Доход супруги в 2015 году составил 1,2 млн рублей.

Единственная женщина в списке рязанских депутатов Елена Митина заработала меньше всех. Ее доход составил 1,7 млн рублей. В собственности депутата находится автомобиль Volkswagen Polo. Кроме того, она безвозмездно пользуется квартирой (44,6 кв.м.) и гаражом (24 кв.м.).

ИА REGNUM отмечает, что 18 сентября 2016 года пройдут выборы депутатов седьмого созыва Госдумы.