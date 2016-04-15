Бразилиа, 15 апреля, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Бразилии отказался аннулировать процесс импичмента в отношении президента страны Дилмы Русефф. Триста сорок два законодателя из нижней палаты парламента — необходимые две трети — намерены поддержать отстранение главы государства от должности. Дилма Руссефф уверена, что инициаторами компании по ее отстранению от власти являются вице-президент страны, ее бывший соратник по коалиции Мишел Темер и глава нижней палаты парламента Эдуарду Кунья, сообщает Euronews

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Несколько дней назад специальная комиссия парламента Бразилии рекомендовала применить импичмент в отношении президента страны Дилмы Руссефф. По итогам многочасовых дебатов данное решение поддержали 38 из 65 депутатов, входящих в состав комиссии, передаёт Agence France-Presse. Для того, чтобы процедура получила дальнейшее развитие за импичмент теперь должны проголосовать не менее двух третей депутатов нижней палаты парламента, то есть 342 из 513 парламентариев. Голосование по данному вопросу состоится 17 апреля. После этого окончательное решение примет верхняя палата бразильского парламента, пишет ИА REGNUM.