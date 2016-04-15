Кито, 15 апреля, 2016, 23:18 — ИА Регнум. На уходящей неделе в столице Эквадора вновь прошли акции протестов. Общественные и профсоюзные организации провели марши против политики президента Рафаэля Корреа и правительства страны. В ходе этих акций прошли награждения учащихся государственных колледжей, наказанных за участие в протестной деятельности, комментирует «Эквадор сегодня».

Fernando Alvarado Рафаэль Корреа

В это время сам Рафаэль Корреа находился с визитом в США, а затем в Ватикане. Во время визита в США президент Эквадора Рафаэль Корреа, как сообщало ИА REGNUM, сделал ставку на свой мужской шарм. Во время интервью CNN он заявил, что его визит в Нью-Йорк связан с презентацией нового документального фильма, который представляет его страну как ведущее туристическое направление Латинской Америки. На вопрос журналистов, что, кроме туризма, может предложить Эквадор миру, глава Эквадора ответил: «хорошего… очень симпатичного президента».16 апреля Рафаэль Корреа примет участие, вместе с президентом Боливии Эво Моралесом, в международной встрече, организованной Папской академией социальных наук в Ватикане, пишет ABI.