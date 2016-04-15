Лондон, 15 апреля, 2016, 23:07 — ИА Регнум. В Великобритании стартовала 10-недельная кампания по проведению референдума о сохранении статуса страны-члена ЕС, передает CNBC.

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Британский министр финансов Джордж Осборн сообщил CNBC, что референдум — «большая проверка для демократии», которая поможет устранить неопределенность в отношении роли Лондона в Евросоюзе. Он надеется, что Британия останется в союзе, а затем «приступит к работе по реформированию ЕС».

«Нам ясно — уход вызовет экономический шок и долгосрочные экономические затраты для Соединенного Королевства. И это одно из посланий, которое слышат британские избиратели», — сказал он в интервью американскому телеканалу.

Он отметил, что выход из состава ЕС может сдерживать инвестиции в Великобритании и, возможно, создаст серьезные помехи для «одной из наиболее быстро растущих развитых экономик в мире».