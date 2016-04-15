Минск, 15 апреля, 2016, 23:03 — ИА Регнум. В ходе визита делегации Ивановской области в Белоруссию подписан план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества на 2016−2017 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Делегация Ивановской области во главе с губернатором Павлом Коньковым провела в Минске серию переговоров. В частности, состоялись переговоры с Александром Лукашенко и министрами постсоветской республики, а также отдельно — с председателем правительства Белоруссии Андреем Кобяковым и руководством белорусского госконцерна «Беллегпром».

Обсуждая практические вопросы реализации возможных проектов, председатель Совмина Белоруссии ещё раз, как сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики, указал на направления, которые позволят расширить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

«Пусть в нынешних непростых экономических условиях объем нашего взаимного товарооборота не так велик, чуть менее $100 млн, но мы очень рассчитываем на то, что сумеем найти возможности, чтобы заметно прибавить. Тем более, что динамика этого года уже говорит о том, что можно надеяться на положительный результат», — сказал Кобяков.

Как отметили в правительстве Белоруссии, одним из приоритетов двустороннего партнерства является машиностроение. По его мнению, также хорошие возможности есть и для развития взаимовыгодного партнерства в сфере легкой промышленности (в партнёрстве с госконцерном «Беллегпром»), в агропромышленном комплексе (предполагается сбыт в Ивановскую область белорусской сельхозтехники), коммунальной сфере и строительстве (поставки белорусской техники и подряды белорусским организациям).

«Мы можем предложить нашим ивановским партнерам широкий спектр продукции машиностроения, практически весь спектр, — сказал Кобяков. — Это и сельскохозяйственная техника, и пассажирская, коммунальная, дорожно-строительная и карьерная техника. Мы знаем, что это все востребовано в Ивановской области». Также Белоруссия готова поставлять оборудование для производства пищевых продуктов.

«У нас развита нефтехимия, и вы тоже собираетесь, мы знаем, целый ряд направлений, модернизировать у себя. Сегодня давайте тоже об этом поговорим», — добавил Кобяков.

По мнению Кобякова, у Белоруссии и Ивановской области сложились тесные культурные связи. Он отметил: «Тут тоже должна быть соответствующая программа».

Коньков поблагодарил за тёплый прием и заявил: «Наши общие генетические корни должны позволить нам достаточно легко договариваться по многим вопросам».