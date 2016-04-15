Москва, 15 апреля, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба WADA.

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Сообщается, что причиной отзыва аккредитации у Московской антидопинговой лаборатории стало несоответствие Международному стандарту, а также проблемы с техническими документами.

Отзыв аккредитации означает, что Московская антидопинговая лаборатория не может брать анализы допинг-пробы и проводить любой контроль от имени Всемирного антидопингового агентства.

Лицензия Московской антидопинговой лаборатории аннулирована с 15 апреля.

Напомним, WADA ещё в октябре прошлого года приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. именно тогда начал разгораться крупный допинговый скандал в российской легкой атлетике, который привел к запрету российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).