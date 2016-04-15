Сент-Джорджес, 15 апреля, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Гренада выразила благодарность Кубе за подготовку молодых специалистов в высших учебных заведениях Острова свободы, которые будут «обеспечивать социально-экономический прогресс Гренады».Об этом заявила министр иностранных дел Гренады Кларис Модест-Курвен. Она также подчеркнула значимость сотрудничества между Кубой и Гренадой в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, рыболовства. Особо Кларис Модест-Курвен отметила помощь Кубы в строительстве международного аэропорта Морис Бишоп. Эти заявления были сделаны во время церемонии празднования тридцать седьмой годовщины установления двусторонних отношений. Посол Кубы в Гренаде Мария Каридад Балагер поблагодарила правительство этой карибской страны за поддержку в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами более полувека назад, сообщает Prensa Latina.

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Как ранее писало ИА REGNUM, маленькое государство Гренада, ставшее во второй половине прошлого века камнем преткновения для великих держав, живет сейчас, как и большинство таких же разбросанных по Карибскому морю стран, — туризмом и офшорным бизнесом. Нахождение в составе Содружества дает островитянам дополнительные возможности в сфере культуры и образования. 96 процентов населения грамотно. Школьное образование — бесплатное и обязательное для детей от шести до четырнадцати лет. Первая библиотека была открыта на Гренаде еще в 1853 году, есть Национальный университет, педагогический колледж, технический университет. Власти страны пытаются бороться с бедностью, для чего принята специальная программа.