Гренада выразила благодарность Кубе за подготовку специалистов
Сент-Джорджес, 15 апреля, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Гренада выразила благодарность Кубе за подготовку молодых специалистов в высших учебных заведениях Острова свободы, которые будут «обеспечивать социально-экономический прогресс Гренады».Об этом заявила министр иностранных дел Гренады Кларис Модест-Курвен. Она также подчеркнула значимость сотрудничества между Кубой и Гренадой в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, рыболовства. Особо Кларис Модест-Курвен отметила помощь Кубы в строительстве международного аэропорта Морис Бишоп. Эти заявления были сделаны во время церемонии празднования тридцать седьмой годовщины установления двусторонних отношений. Посол Кубы в Гренаде Мария Каридад Балагер поблагодарила правительство этой карибской страны за поддержку в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами более полувека назад, сообщает Prensa Latina.
Как ранее писало ИА REGNUM, маленькое государство Гренада, ставшее во второй половине прошлого века камнем преткновения для великих держав, живет сейчас, как и большинство таких же разбросанных по Карибскому морю стран, — туризмом и офшорным бизнесом. Нахождение в составе Содружества дает островитянам дополнительные возможности в сфере культуры и образования. 96 процентов населения грамотно. Школьное образование — бесплатное и обязательное для детей от шести до четырнадцати лет. Первая библиотека была открыта на Гренаде еще в 1853 году, есть Национальный университет, педагогический колледж, технический университет. Власти страны пытаются бороться с бедностью, для чего принята специальная программа.