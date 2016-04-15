Женева, Швейцария, 15 апреля, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари после переговоров с посланником ООН Стаффаном де Мистурой дал понять, что политический переход для Сирии еще не стоит на повестке дня, передает Reuters. Главная задача на данный момент — внесение поправок в основополагающий документ, составленный ООН.

ruv.is Флаг Сирии над Дамаском

«Мы договорились с де Мистурой, что мы повторно обсудим наше предложение в следующий раз когда мы увидимся в понедельник (18 апреля)», — сказал Джафари. Он отказался отвечать на вопросы журналистов, а спецпосланник ООН вовсе отменил брифинг.

Министр информации Сирии Омар аль-Зуби поведал о том, что будущее президента Башара Асада — не предмет переговоров в Женеве и где бы то ни было. «Проблема должна решаться самим сирийским народом демократическим путем. И он никогда не будет обсуждать это с кем-либо», — добавил он.

Один из западных дипломатов, участвующих в мирных переговорах, считает, что у сирийского правительства нет намерения вести мирный процесс «в духе доброй воли». «Режим делает все, чтобы убить переговоры», — заявил он. Дипломат критикует подготовку правительством Асада наступления на Алеппо накануне прибытия его делегации в Женеву. По его словам, из 12 пунктов, выдвинутых Де Мистурой, политический переход — единственный, который не удалось согласовать. Дамаск отвергает создание переходного правительства.