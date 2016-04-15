Рим, 15 апреля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони анонсировал первое за четыре года заседание итало-российского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Об этом глава итальянского МИД заявил сегодня, 15 апреля, на совместной пресс-конференции с вице-премьер России Аркадием Дворковичем.

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Джентилони рассказал, что Россия и Италия договорились провести заседание совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству 5 октября текущего года.

Министр напомнил, что этот Совет не собирался уже четыре года. «Это будет важная встреча», — подчеркнул Джентилони.

Глава МИД Италии констатировал, что в отношениях двух стран есть сложности, прежде всего связанные с санкциями Европейского Союза. Но при этом Джентилони подчеркнул важность российской экономики для итальянских компаний.

Кроме того, глава итальянского внешнеполитического ведомства напомнил, что в июне текущего года премьер-министр Италии Маттео Ренци посетит Петербургский международный экономический форум.